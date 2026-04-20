اليوم.. انطلاق مبادرة «معًا نبني وطن» لترشيد الاستهلاك في كفر الشيخ

تشهد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق مبادرة “معًا نبني وطن”، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بديوان مجلس مدينة بيلا، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

تقام هذه الفعالية تحت رعاية المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وتسعى المبادرة من خلال برنامجها إلى تحقيق عدة مرتكزات أساسية، أبرزها نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد، وتنمية الوعي البيئي لدى أبناء المركز، بالإضافة إلى فتح قنوات للمشاركة المجتمعية الإيجابية التي تساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

من جانبها، وجه القائمون على المبادرة دعوة عامة لكافة المواطنين من أبناء مركز ومدينة بيلا للمشاركة الفعالة في هذا اللقاء، مؤكدة أن حضورهم يمثل الدعم الحقيقي لرسالة المبادرة.