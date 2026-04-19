لمدة ساعتين.. انقطاع المياه غدًا عن مدينة كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ، أنه سيتم انقطاع المياه عن مدينة كفر الشيخ لمدة ساعتين، غدًا الاثنين، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب ذلك نتيجة إخطار شركة الكهرباء بتنفيذ أعمال صيانة بمحولات منطقة كفر الشيخ القديمة، ويترتب على ذلك توقف محطات المياه الرئيسية (1) والمحطة المدمجة ومحطة مياه (2) خلال فترة الأعمال.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.