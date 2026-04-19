الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل تموين كفر الشيخ يبحث الاستعدادات النهائية لموسم توريد القمح| صور

وكيل تموين كفر الشيخ
وكيل تموين كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التموينية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2026.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات وزارة التموين بضرورة الاستعداد الكامل لموسم الأقماح.

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على جاهزية مواقع الاستلام من صوامع وشون مطورة، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين بسهولة ويسر، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لعمليات التوريد.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية تيسير الإجراءات أمام الموردين، والعمل على سرعة إنهاء عمليات الاستلام دون معوقات، بما يضمن انتظام منظومة التوريد وتحقيق المستهدف منها.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات العامة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، لضبط منظومة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية.

وأكد "الهابط" على استمرار تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، دعا وكيل الوزارة جميع القيادات التموينية إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والتواجد الفعال في الشارع لضمان استقرار الحالة التموينية وتحقيق الصالح العام.

