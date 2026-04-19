حصيلة اليوم الأول 29 طنًا .. بدء توريد القمح في كفر الشيخ| صور

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ عن استمرار أعمال استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2026 الحالي، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، قد بلغ 29 طنًا و340 كجم.

وأوضحت المديرية، خلال بيان لها، أنه يتم التوريد من خلال 25 موقعًا تابعة للجهات المسوقة المتمثلة في الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن الإسكندرية، بالإضافة إلى جهاز مستقبل مصر.

وتجري أعمال التوريد وسط متابعة دقيقة وتوجيهات مستمرة من المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الذي يتابع سير العمل على مدار الساعة.

وفي سياق متصل، جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، لمتابعة المواقع المختلفة خلال موسم التوريد، وتكثيف المرور الميداني عليها لحل أي مشكلات قد تطرأ بشكل فوري.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام التام بتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال الفترة الزمنية المقررة دون تأخير.