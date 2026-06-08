للمتفوقين والملتزمين فقط.. إيهاب رمزي يقترح تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي للطلاب

قال المستشار إيهاب رمزي، إن فكرة تقديم “دعم نقدي للطلاب” أفضل من استمرار نظام “الوجبة المدرسية” بالشكل الحالي، موضحا أن الطالب الملتزم والمتفوق هو من يجب أن يحصل على هذا الدعم وليس كل الطلاب، دون تفرقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة “مودرن إم تي آي” مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الوجبة المدرسية حق للطالب، لكنها أصبحت تمثل عبئا ماليا متزايدا على الدولة مع ارتفاع التكلفة عاما بعد عام.



وأوضح رمزي أن الدعم النقدي يمكن أن يكون وسيلة لتشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور والتفوق الدراسي، مؤكدا أن الطالب الذي لا يذهب إلى المدرسة بشكل منتظم؛ لا يجب أن يحصل على نفس المزايا التي يحصل عليها الطالب الملتزم.



وأشار إلى أن تكلفة الوجبة المدرسية في تزايد مستمر، قائلا إن المبالغ التي تتحملها الدولة حاليا قد ترتفع بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة، لذلك يجب التفكير في حلول بديلة أكثر كفاءة.



وأكد أن الدولة مطالبة بزيادة ميزانيات التعليم والصحة، وتنفيذ ما ورد في الدستور، مع ضرورة البحث عن آليات تمويل، تضمن استمرار الدعم بشكل عادل ومنظم داخل المنظومة التعليمية.