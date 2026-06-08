مدير جهاز مستقبل مصر ووزير التعليم يتابعان تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية

عقد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين بمقر الجهاز بألماظة، لبحث تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتطبيقي، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاع الزراعي.

نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التربية والتعليم وأكاديمية ITS Agro الإيطالية، لتطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية وفق أحدث النظم التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تأهيل الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل.

وأشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون القائم مع جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن الشراكة بين مؤسسات التعليم والجهات الإنتاجية تمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير التعليم الفني، وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل، ورفع تنافسية الكوادر المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي داخل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الشابة المؤهلة للمشاركة الفاعلة في المشروعات القومية.