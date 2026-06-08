سيطر وتحكم ولعب كما يشاء.. حسن المستكاوي يهنئ المصري بالتتويج بكأس عاصمة مصر

توج فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بلقب بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وعلق الناقد الرياضي حسن المستكاوي عبر «فيسبوك» كاتبًا: «مبروك للمصري وجماهيره الفوز ببطولة كأس العاصمة (كأس الرابطة)».

وتابع: «هتف جمهور المصري: بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد، وهذا هتاف له مغزى ومعنى يجسد أهمية الأندية الجماهيرية في الكرة المصرية».

وأضاف: «أتمنى زيادة الأندية الجماهيرية في مواجهة أندية الشركات والهيئات؛ من أجل كرة قدم حية، بدلًا من صوت الصمت الذي يخيم على المدرجات».

واستكمل: «المصري يستحق؛ لأنه سيطر وتحكم ولعب كما يشاء أمام إنبي. مبروك أخرى للمصري وجماهيره بطولة كأس العاصمة».

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة عماد النحاس، على نظيره إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس.

ومنح محمد الغازي، حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح النادي المصري البورسعيدي في الشوط الأول، عقب تعرض محمد الشامي لدفعة من حارس إنبي داخل منطقة الجزاء.

وسدد منذر طمين ركلة الجزاء، مسجلًا الهدف الأول للنسور الخضراء.

وأضاف حسن علي الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة ساحرة سددها بقدمه لتسكن شباك حارس إنبي.

ونجح عمر الساعي في إحراز الهدف الثالث لصالح المصري في شباك إنبي، خلال الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة حاسمة أرسلها البديل كريم بامبو.