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تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد نقله للمستشفى.. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد نقله للمستشفى.. خاص

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون
سعيد فراج

كشفت مصادر مقربة من الفنان عبد العزيز مخيون، تطورات حالته الصحية، عقب نقله إلى أحد المستشفيات في الأيام الأخيرة، وظهوره أمس الأحد على سرير العلاج.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن عبد العزيز مخيون يعاني من التهابات أثرت على مستوى الأكسجين لديه؛ ما استدعى احتجازه داخل المستشفى، ووضعه تحت الملاحظة الطبية لتلقي الرعاية اللازمة.

وأضافت المصادر أن حالة عبد العزيز مخيون، الصحية أصبحت مستقرة حاليًا بعد تلقيه العلاج، ويتواجد داخل غرفة عادية بالمستشفى، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى.

حالة عبد العزيز مخيون

أعلن الفنان أيمن أمير، أمس، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تعرض الفنان عبد العزيز مخيون لوعكة صحية طارئة، ونقله للمستشفى. 

ونشر أيمن أمير، صورته مع عبد العزيز مخيون في المستشفى، وعلق عليها: «أرجوكم الدعاء من أجل الفنان الغالي عبد العزيز مخيون، شكر خاص دكتور أشرف ذكي المحب لكل الفنانين».

عبد العزيز مخيون

وفي شهر يناير الماضي، كشف “علي مخيون” ابن الفنان عبد العزيز مخيون، تطورات الحالة الصحية لوالده؛ بعد تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعملية جراحية في المخ. 

وقال “علي” في تصريح خاص لـ صدى البلد- وقتها-: “والدي بحالة صحية جيدة ومستقرة حاليا، خاصة بعد أن أجرى عملية جراحية في المخ، ومن المقرر أن يغادر المستشفى في غضون يومين على أقصى تقدير؛ ليباشر عمله بعدها”. 

وأضاف ابن عبد العزيز مخيون: "والدي يعود إلى عمله حيث يكمل تصوير مسلسل “إفراج” مع الفنان عمرو سعد، وانتهى مؤخرا، وتحديدا قبل أن يتعرض لوعكة صحية، من تصوير مسلسل “سوا سوا”.

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