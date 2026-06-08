شقيق سهام جلال: الراحلة كانت في مكانة أب وأم لي وتفعل الخير دون أن تخبر عائلتها

كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، ذكريات جمعته بالراحلة، معتبراً إياها بمثابة الأب.



وقال خالد جلال في مداخلة هاتفية - مع برنامج "تفاصيل" علي قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية نهال طايل- أن شقيقته الراحلة سهام جلال كانت بمثابة أم وأب وشقيقة غالية له للغاية، موضحا أنه كان يعتبر نفسه نجلها، لأنها كانت حنونة علي أسرتها بشكل كبير.



وأشار خالد جلال، إلى أن شقيقته الراحلة سهام جلال كانت تفعل الخير دون أن تخبر أحداً من أسرتها، موضحاً أن الأسرة تفاجأوا بذلك عقب رحيلها وهناك أشخاص أكدوا أنها كانت تقف بجوارهم وتصرف على عائلتهم.

وتابع شقيق سهام جلال حديثه قائلاً: "سهام في مقام أبويا الله يرحمه.. أنا عايش معاها عمري كله.. مكانتش أختي بس.. كنت بعتبر إني ابنها البكري.. وربنا كرمنا بولاد أختي كمان.. مسحنا فيديوهاتها؛ عشان شبهة الحرام والحلال".

وواصل خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال،: "هناك احتمالية لتعرض سهام لخطأ طبي.. الدكتور قال إن العملية مش خطيرة وآمنة جدا عليها.. مش حابين نتهم أي حد من غير دليل.. حذفنا فيديوهات سهام كلها من على التيك توك.. في ناس انتسبوا لينا وزعموا إنهم من العائلة.. لكن ده غير صحيح.. لا يوجد أي عمل مبتذل قدمته سهام.. وبنفتخر بتاريخها الفني".