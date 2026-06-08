قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة بالدار البيضاء.. الزمالك يتواصل مع رئيس اتحاد طنجة لتسوية مستحقات معالي
حالة من الحزن.. تشييع جنازة شقيقين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمنيا
حفاظاً على ثروات الفلسطينيين.. مصر تدعو لإعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية البحرية
المصري يكتب التاريخ.. ثالث نادٍ يتوج بلقب كأس عاصمة مصر
بسبب الزحام.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة النزهة
سيطر وتحكم ولعب كما يشاء.. حسن المستكاوي يهنئ المصري بالتتويج بكأس عاصمة مصر
صبا مبارك: حبيت شخصية إلهام في «ورد على فل وياسمين» وتعاطفت معها
للمتفوقين والملتزمين فقط.. إيهاب رمزي يقترح تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي للطلاب
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد نقله للمستشفى.. خاص
بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد
مكاسب المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر.. 10 ملايين جنيه ومقعد في السوبر المحلي
إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق سهام جلال: الراحلة كانت في مكانة أب وأم لي وتفعل الخير دون أن تخبر عائلتها

سهام جلال
سهام جلال
تقى الجيزاوي

كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، ذكريات جمعته بالراحلة، معتبراً إياها بمثابة الأب.


وقال خالد جلال في مداخلة هاتفية - مع برنامج "تفاصيل" علي قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية نهال طايل- أن شقيقته الراحلة سهام جلال كانت بمثابة أم وأب وشقيقة غالية له للغاية، موضحا أنه كان يعتبر نفسه نجلها، لأنها كانت حنونة علي أسرتها بشكل كبير.


وأشار خالد جلال، إلى أن شقيقته الراحلة سهام جلال كانت تفعل الخير دون أن تخبر أحداً من أسرتها، موضحاً أن الأسرة تفاجأوا بذلك عقب رحيلها وهناك أشخاص أكدوا أنها كانت تقف بجوارهم وتصرف على عائلتهم.

وتابع شقيق سهام جلال حديثه قائلاً: "سهام في مقام أبويا الله يرحمه.. أنا عايش معاها عمري كله.. مكانتش أختي بس.. كنت بعتبر إني ابنها البكري.. وربنا كرمنا بولاد أختي كمان.. مسحنا فيديوهاتها؛ عشان شبهة الحرام والحلال".

وواصل خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال،: "هناك احتمالية لتعرض سهام لخطأ طبي.. الدكتور قال إن العملية مش خطيرة وآمنة جدا عليها.. مش حابين نتهم أي حد من غير دليل.. حذفنا فيديوهات سهام كلها من على التيك توك.. في ناس انتسبوا لينا وزعموا إنهم من العائلة.. لكن ده غير صحيح.. لا يوجد أي عمل مبتذل قدمته سهام.. وبنفتخر بتاريخها الفني".

سهام جلال خالد جلال برنامج تفاصيل الإعلامية نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قابيل وهابيل الغربية.. شاب ينهي حياة شقيقه بقرية فيشا بطنطا لخلافات الميراث

صبري نخنوخ

إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين في واقعة سيارات صبري نخنوخ واستكمال التحقيقات

الشرطة

الأمن يكشف ملابسات 4 وقائع عنف ومشاجرات متداولة على مواقع التواصل.. وضبط المتهمين والأدوات المستخدمة

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد