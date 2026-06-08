بسبب الزحام.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة النزهة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم، 8 من الشهر الجاري، نشبت مشاجرة بين طرف أول: (مالكا محلين وعاملان)، وطرف ثانٍ: (مالك محل ملابس وعاملان)،وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، وذلك بسبب خلافات حول الضوضاء والزحام أمام المحل الخاص بالطرف الثاني، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب بالأيدي، دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.