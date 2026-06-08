الأمن يكشف ملابسات 4 وقائع عنف ومشاجرات متداولة على مواقع التواصل.. وضبط المتهمين والأدوات المستخدمة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في فحص ومتابعة الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجحت في كشف ملابسات أربعة مقاطع فيديو ومنشورات أثارت تفاعلًا واسعًا، تضمنت وقائع تعدٍ ومشاجرات في عدد من المحافظات، وتمكنت من ضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

التعدي على طفل يقود توك توك في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر قيام شخص ونجليه بالتعدي بالضرب على طفل يقود مركبة «توك توك»، بالإضافة إلى الاعتداء على أحد المواطنين وزوجته أثناء محاولتهما التدخل لفض المشاجرة بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بني سويف.

وتبين من الفحص أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطفل وقائد سيارة ونجليه بسبب توقف «التوك توك» خلف السيارة، قبل أن تتطور إلى اعتداء بالضرب. كما تعرض أحد المواطنين وزوجته للاعتداء باستخدام عصي خشبية أثناء محاولتهما الدفاع عن الطفل. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

وفي واقعة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة مقطع فيديو أظهر عددًا من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويرتدون كمامات طبية بأحد شوارع الإسكندرية، في مشهد أثار مخاوف المواطنين.

وتبين أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين ثلاثة عاملين بأحد المقاهي وأربعة أشخاص آخرين، إثر مشادة كلامية تطورت إلى تبادل الاعتداءات باستخدام سلاحين أبيضين وعصا خشبية دون وقوع إصابات. وتم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، فيما أقر أحد المتهمين بارتداء الكمامة لإخفاء هويته خشية الرصد الأمني.

خلاف على أولوية المرور ينتهي بمشاجرة في عين شمس

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر تعدي قائد مركبة «توك توك» على سائق سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يُحرر بشأنها أي بلاغ، وأنها نتجت عن مشاجرة بين قائد «التوك توك» وسائق سيارة أجرة بسبب خلاف حول أولوية المرور. وتم ضبط الطرفين، اللذين أقرا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلاف ذاته، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

أسلحة بيضاء وألعاب نارية في مشاجرة داخل محل بالمرج

وفي القاهرة أيضًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو أظهر مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية داخل أحد المحال التجارية بمنطقة المرج.

وتبين أن المشاجرة نشبت بين مالك محل تجاري وشقيقه من جهة، وثلاثة عمال من جهة أخرى، بسبب خلافات تتعلق بالبيع والشراء داخل المحل. وتبادل الطرفان الاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والزجاجات الفارغة، قبل أن تتمكن القوات من ضبط جميع المشاركين وضبط الأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات التجارية بينهم.