«على ذمتي وتزوجت غيري».. تفاصيل بلاغ يتهم ربة منزل بالجمع بين زوجها وعشيقها في مدينة نصر

لم يكن يتوقع أن يتحول الشك الذي راوده إلى صدمة تهز حياته بالكامل، شاب في العقد الثالث من عمره، كان يعتقد أنه يعيش حياة زوجية مستقرة، قبل أن يكتشف بحسب بلاغه أن زوجته ارتبطت برجل آخر رغم استمرار زواجهما رسميًا.

البداية كانت عندما لاحظ الزوج تغيرات أثارت شكوكه، فبدأ في البحث والتدقيق حتى توصل إلى معلومات دفعته للتوجه إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث وتحرير بلاغ رسمي، أكد فيه أن زوجته، البالغة من العمر 32 عامًا، أقدمت على الزواج من شخص آخر وهي لا تزال على ذمته.

ويقول الزوج إن الخبر كان بمثابة صدمة قاسية له، بعدما منح زوجته ثقته الكاملة وسعى إلى بناء أسرة مستقرة، ليجد نفسه فجأة أمام أزمة أسرية وقانونية معقدة لم يكن يتخيل حدوثها.

وعقب البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط الزوجة والشخص الآخر المشار إليه في البلاغ.

وبحسب ما ورد في المحضر، أقرا بالواقعة خلال التحقيقات الأولية، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع الملابسات والتأكد من تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

القصة بدأت عندما توجه الشاب إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، محررًا بلاغًا اتهم فيه زوجته، البالغة من العمر 32 عامًا، بالزواج من شخص آخر في الوقت الذي لا تزال فيه على ذمته، مؤكدًا أنه فوجئ بالأمر بعد فترة من الشكوك التي دفعته إلى التحقق من الأمر.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية، حيث تم فحص ما ورد من معلومات وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتكثف النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة وظروفها وملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.