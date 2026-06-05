كواليس ليلة الدم في حلوان.. شهادة الأم تكشف سر مقتل شقيقها على يد عشيق ابنتها

أحال المحامي العام لنيابة حلوان الكلية النجار المتهم بقتل خال فتاة حلوان بعد رفض والدها خطبته لها إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الضحية

نص شهادة والدة الضحية

شهدت بأن على إثر علاقة عاطفية نشبت فيما بين نجلتها الشاهدة السادسة والمتهم وعلى إثر تقدمه لخطبتها ورفض والدها الشاهد الثاني لتلك الزيجة تقابلت مع المتهم وبرفقتها نجلتها الشاهدة السادسة بتاريخ الواقعة وحدثت مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم وبالتوجه لمسكنها أبلغت زوجها الشاهد الثاني بتلك المشادة فتوجهوا وبرفقتها الشاهد الثاني والثالث محل سكن المتهم وبالوصول أبصرت المتهم يقف بسطح أعلى العقار محل سكنه ويقوم بقذف الحجارة وحدثت اصابة شقيقها المتوفي على إثر ارتطام الحجارة برأسه وأضافت باتهامها للمتهم بقتل شقيقها المتوفي.

أمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه وذويه بقصد ترويعهم وإلحاق أذى مادي ومعنوي بهم وذلك بأن قام بقذف الحجارة نحوهم مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسلامتهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

ووقعت بناء على هذه الجنحة الجناية الأتية وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بتتابع قذف الحجارة نحوه فارتطمت أحدهم برأسه فأحدث به الإصابات التي أبائها تقرير مصلحة الطب الشرعي حتى لفظ أنفاسه وسقط جثة هامدة وفارق الحياة بالغاً . ذلك مقصده وهو إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة (حجارة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية