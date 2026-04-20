أبطال كاراتيه كفر الشيخ يحصدون 3 ميداليات ذهبية ببطولة شمال أفريقيا| صور

فاز أبطال الكاراتيه أبناء محافظة كفر الشيخ من لاعبي نادي قلين الرياضي ومركز شباب المرازقة، بثلاث ميداليات ذهبية والمركز الأول في منافسات "كاتا جماعي" في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه التي أقيمت على أرض مصر بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 6 دول وهي: "مصر، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا وموريتانيا" برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أبطال شمال أفريقيا من أبناء المحافظة موضحًا أن اللاعبين الفائزين هم "محمد ثروت - يحيى محمد" أبطال نادي قلين الرياضي واللاعب محمد علي من مركز شباب المرازقة، مشيدًا بجهود مدربي الأبطال والجهاز الفني في تدريب وتطوير أداء اللاعبين والوصول إلى منصات التتويج القارية.

وأكد دعم الأبطال الرياضيين والحرص الدائم على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة بالهيئات الشبابية والرياضية.

جاءت مشاركة أبطال كفر الشيخ في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة محمود الدوح مدير إدارة شباب قلين ودعم مجلسي إدارة نادي قلين الرياضي ومركز شباب المرازقة.