جس نبض أمريكي.. خبير يكشف مفاجأة عن الضربات الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة

علق العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات، على مستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية والهجمات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة.

وقال سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "أمريكا تجس نبض مجتبى خامنئي؛ للتعرف على حجم الرد الإيراني على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت".

وتابع سمير راغب: "الخلافات الأخيرة التي ظهرت على الساحة بين ترامب ونتنياهو، تمت باتفاق بينهما".

وأكمل سمير راغب: "الحرس الثوري الإيراني مقتنع بأنه لا تسوية نهائية، والجانب الأمريكي يرغب في تسوية نهائية دون الإفراج عن الأموال المجمدة".

ولفت سمير راغب، إلى أن: “ترامب أكد أن الإيرانيين لا يخسرون تفاوضا، ولا يكسبون حربا”، مضيفا "ولكن طهران شاطرة في التفاوض".