اللواء أسامة كبير: ضربة إيران لإسرائيل بالون اختبار

أكد اللواء أسامة كبير المستشار بالقادة والأركان، أن الضربات الإيرانية على اسرائيل كانت عادية بدون استراتيجية والتي تمت مساء أمس الأحد.



وتابع اللواء أسامة كبير المستشار بالقادة والأركان، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ضربة إيران على إسرائيل لم يكن هدفها تحقيق إصابة مؤكدة، مستدركا أن ترامب خرج وتحدث لاحتواء الموقف سريعا.

وأضاف اللواء أسامة كبير المستشار بالقادة والأركان، أن الضاحية الجنوبية في بيروت هى معقل ايراني وتابعة لحزب الله، وهناك أزمة اقتصادية كبيرة في إيران.

وأشار اللواء أسامة كبير المستشار بالقادة والأركان، إلى أن ضربة إيران لإسرائيل "بالون اختبار" ولا تحسب تجت بند ضربة "فشنك".

