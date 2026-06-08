تزوجها عرفيا .. الداخلية تكشف تفاصيل إبتزاز عامل لفتاة ووالدتها بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات ووالدتها بالبحيرة، من “خطيب الأولى”؛ لتعديه عليها، وزواجهما عرفيا، وقيامه عقب ذلك بابتزازها وتهديدها والتشهير بها والإساءة لسمعتها.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد السيدتان الظاهرتان بالفيديو (مقيمتان بدائرة مركز شرطة وادي النطرون)، وبسؤالهما؛ قررت الفتاة بخطبتها من (عامل - مقيم بذات الدائرة) وزواجها منه "عُرفيا" بتاريخ 10-6-2025، وعقب ذلك قام بابتزازها مادياً، وتهديدها بالتشهير بها والإساءة لسمعتها، ونشر صور لها؛ لرغبتها في الانفصال عنه ورفضه ذلك، وقدمت والدتها ما يفيد ذلك.

وأمكن ضبط المُتهم، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.