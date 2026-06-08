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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الطيران: خطة توسعية لزيادة الأسطول إلى 125 طائرة ودعم مستهدفات السياحة

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني
فريدة محمد

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور أحمد الشعراوي، وبحضور وكيلي اللجنة النائبين أكمل فاروق وعلي السيد كيوان، والمهندس أحمد صبور أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وذلك لاستعراض استراتيجية الوزارة ومناقشة عدد من المقترحات المقدمة من النواب.

استراتيجية شاملة لتطوير الطيران المدني وتعزيز كفاءة القطاع

استعرض وزير الطيران المدني ملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الجوي عالميًا، مؤكدًا أن خطة العمل ترتكز على تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، وتطوير المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ويرفع كفاءته التشغيلية. 

كما تشمل الاستراتيجية، توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بقطاع الطيران المدني.


مصر للطيران تخفض خسائرها وتستهدف تصفيرها خلال 4 سنوات

أكد الحفني أن تطوير الشركة الوطنية مصر للطيران؛ يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن الشركة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة تحرير سعر الصرف، وارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية، وتداعيات جائحة كورونا. 

وأضاف أن الشركة نجحت في خفض خسائرها المتراكمة بصورة ملحوظة، مع استهداف القضاء عليها بالكامل خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بالتوازي مع تحقيق تحسن ملموس في الأداء المالي والتشغيلي، انعكس في النتائج الإيجابية المحققة خلال العام المالي 2024-2025.


خطة توسعية لزيادة الأسطول إلى 125 طائرة ودعم مستهدفات السياحة

وأوضح الوزير أن مصر للطيران تمتلك حاليًا 72 طائرة، ومن المقرر انضمام 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027 ضمن برنامج توسعي شامل يستهدف الوصول بحجم الأسطول إلى نحو 125 طائرة خلال السنوات المقبلة. 

وأكد أن هذه التوسعات ستسهم في فتح وجهات جديدة وتعزيز شبكة الخطوط الجوية، بما يدعم مستهدف الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا وفق رؤية مصر 2030.


تطوير المقصورات والخدمات الرقمية للارتقاء بتجربة السفر

وأشار الحفني إلى أن خطة التطوير تشمل تجديد مقصورات 19 طائرة من طراز B737-800، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ورفع الكفاءة التشغيلية في مواجهة التحديات العالمية التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد. 

وأضاف: كما تتضمن تطوير منظومة خدمة العملاء ومركز الاتصالات وتحديث الموقع الإلكتروني لمصر للطيران، بما يتيح خدمات حجز وإدارة رحلات أكثر كفاءة وسهولة، ويوفر تجربة رقمية متطورة للمسافرين.


عودة قوية للتصنيفات العالمية وحصد جوائز دولية

وأكد وزير الطيران المدني أن مصر للطيران تحافظ على مكانتها بين كبرى شركات الطيران العالمية؛ من خلال عضويتها في تحالف “ستار” العالمي، الذي يفرض معايير تشغيلية وفنية وخدمية دقيقة. 

وأضاف أن الشركة حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف “سكاي تراكس” العالمي لعام 2025، بعدما عادت إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا، واحتلت المركز الـ 68، إلى جانب حصولها على عدة جوائز دولية، بما يعكس نجاح خطط التطوير المستمرة وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.


«إير كايرو» تستهدف مضاعفة أسطولها وتعزيز الحركة السياحية

وأشار الحفني إلى أن شركة “إير كايرو”، الذراع الاقتصادي لمصر للطيران، تمتلك حاليًا 42 طائرة، مع خطة لزيادة الأسطول إلى 82 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يسهم في تكامل شبكة التشغيل مع مصر للطيران وتعزيز الحركة الجوية والسياحية. 

ولفت إلى نجاح الشركة في تحويل مطار الغردقة إلى مطار محوري أسهم في نقل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.


شراكات مع القطاع الخاص وخطة لطرح مطار الغردقة الدولي

وفيما يتعلق بتطوير المطارات، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى توجهًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، مشيرًا إلى نجاح عدد من نماذج الشراكة القائمة، ومن بينها مطار مرسى علم. 

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدراسة أفضل النماذج العالمية لإدارة وتشغيل المطارات، لافتًا إلى أن مطار الغردقة الدولي سيكون أولى ثمار هذا التوجه من خلال طرحه وفق آليات تنافسية وشفافة.


دراسة مقترحات النواب لدعم خطط التطوير وتحسين الخدمات

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن تطوير خدمات الطيران المدني والمطارات المصرية، حيث أكد وزير الطيران المدني حرص الوزارة على دراسة هذه المقترحات والتفاعل الإيجابي معها بما يدعم خطط التطوير ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

الحفني: التنسيق بين مؤسسات الدولة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره لأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ لما طرحوه من رؤى ومقترحات بناءة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يسهم في دعم خطط التطوير المستقبلية، وتعزيز قدرة قطاع الطيران المدني على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية ويعزز مكانة مصر.

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مجلس الشيوخ لجنة الإسكان والإدارة المحلية

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