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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توطين صناعة الدواء في مصر خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاستيراد

الدواء
الدواء
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب،  أن توجه الدولة نحو توطين صناعة المواد الخام الدوائية؛ يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز منظومة الأمن الدوائي في مصر، مشيدة بجهود الحكومة في دعم الصناعات الدوائية المتقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضحت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،  أن هذا التوجه يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الدواء، إلى جانب دعم قدرة مصر التصديرية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

توسع في إنشاء وتطوير المصانع الدوائية

وأضافت العسيلي أن ما يتم من توسع في إنشاء وتطوير المصانع الدوائية يعكس رؤية واضحة للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستحضرات الحيوية، مؤكدة أن الاستثمار في هذا القطاع يعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن واستقرار السوق الدوائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تفقد مصنع "للأدوية"، وذلك في ختام جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة والحيوية، من خلال مصانع متخصصة لإنتاج المواد الخام الدوائية محليًا، وفق أعلى المعايير الدولية وأحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويدعم قدرة مصر التصديرية في هذا القطاع المهم.

فيما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تنويع سبل تعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية وزيادة القدرات التصنيعية محليًا بما يحقق الأمن الدوائي.

وأكد أن وزارة الصحة تحرص على التعاون مع الجهات المعنية في سبيل تعزيز آليات تحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتذليل مختلف التحديات أمام المصنعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع الإنتاج وزيادة التوسع، وتوفير فرص لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية، لا سيما في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من بيئة تمكينية وبنية تنظيمية ورقابية متطورة، ما يجعلها تمثل منصة استراتيجية واعدة لجذب الاستثمارات الدوائية.

واستمع رئس الوزراء، خلال التفقد، إلى شرح من الدكتور بيتر مهني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة والذي أوضح أن المصنع يمثل كيانا دوائيا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت الدكتور بيتر مهني إلى أن المصنع يتخصص في تصنيع وإنتاج الأدوية المتخصصة وعالية الفاعلية، ومنها قطرات العين BFS، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات المصنع يتجاوز 6 ملايين دولار.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المصنع يضم نحو 5 آلاف موظف وخبير، وينتج 370 مستحضرًا دوائيًا يغطي 12 فئة علاجية.

وأضاف أن إجمالي مساحة المواقع التابعة للمجموعة المالكة يصل إلى 119 ألف متر مربع؛ تتضمن مساحات التصنيع المتقدمة، ومخازن تدعم مرونة سلاسل الإمداد، ومختبرات البحث والتطوير والرقابة والجودة؛ حيث تجسد المجموعة سلسلة قيمة كاملة تشمل التصنيع والترويج والاستيراد والتصدير والتوزيع.

ونوه الدكتور بيتر مهني إلى أنه بالإضافة إلى المصنع الذي يتم تفقده اليوم، توجد مصانع أخرى متخصصة، يتخصص في التركيبات العامة (الصلبة، وشبه الصلبة، والسوائل)، وتتجاوز استثماراته 5 ملايين دولار، فضلًا عن مصنع  لصناعة الحقن المعقمة (الأمبولات والقوارير المجففة) ويتخطى حجم استثماراته 15 مليون دولار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة أيضًا إلى القدرات التصديرية، مؤكدًا أن المجموعة تستهدف تحويل قدرات الإنتاج المحلية إلى حضور دولي واسع النطاق، كما أن لديها اتفاقيات تصدير مع أكثر من 40 دولة، ويصل حجم الصادرات إلى 10 ملايين دولار، وهو ما يعكس طلبًا دوليًا قويًا وقدرات تصدير عالمية تنافسية.

وتحدث الدكتور بيتر مهني عن خطط مضاعفة القدرات الإنتاجية واستثمارات التوسع الاستراتيجي، منوهًا إلى استثمارات الشركة التي تستهدف زيادة سعة التغليف، والكبس، والتعبئة، وذلك خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أنهم تمكنوا من الحصول على شهادات الجودة ISO، وعدد من الاعتمادات العالمية مثل شهادة ممارسات التصنيع الجيد الأوروبية (European GMP). 

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع، ومنها منطقة التقسيم ومنطقة كبس الأقراص، والتحضير وخلط المستحضر، وتعبئة الكبسولات الصلبة وتغليف الأقراص، وتغليف الكارتون.

توطين صناعة الدواء تعزيز الأمن الدوائي تقليل الاستيراد مجلس النواب توطين صناعة المواد الخام الدوائية

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