محافظ كفر الشيخ: حلول عاجلة للنقاط الخطرة على طرق المحافظة| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، النقاط الخطرة بطريق كفر الشيخ – بيلا، وكفر الشيخ ــ الحامول، لوضع الحلول الفورية لمعالجتها والحد من مسببات الحوادث المرورية على مستوى كافة النقاط الخطرة بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن معالجة النقاط الخطرة تأتي على رأس أولويات الدولة، مشددًا على تنفيذ حلول جذرية وعملية من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في منع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية، وتنفيذ المطبات الصناعية والصوتية وفقًا للمواصفات الفنية، إلى جانب رفع كفاءة الطريق وتزويد عناصر السلامة المرورية به، بما يحقق أعلى درجات الأمان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تطوير قطاع الطرق يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تمضي وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق السيولة المرورية.