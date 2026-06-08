حي الهرم يعلن إجراءات ومستندات صرف الإعانة لمتضرري عقاري كفرطهرمس بالجيزة

أعلن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، بدء استقبال ملاك الوحدات السكنية بالعقارين المتضررين بمنطقة كفرطهرمس.

وأهاب الحي بالمواطنين المستحقين التوجه فوراً إلى مقر ديوان حي الهرم، مع ضرورة إحضار المستندات التالية لضمان تحويل المبالغ دون تأخير:

-طاقة الرقم القومي سارية.

-أصل وصورة عقد الملكية الخاص بالوحدة السكنية.

-رقم حساب بنكي خاص بالمستفيد ليتم تحويل مبلغ الإعانة عليه فوراً.

وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الفوري للمواطنين وتوفير سبل الرعاية العاجلة لهم، أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، توجيهات عاجلة بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كإعانة مالية مؤقتة وقاطعة لقاطني عقاري منطقة "كفر طهرمس" التابعة لحي الهرم.

وتأتي هذه الخطوة استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف بجانب المتضررين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في أسرع وقت ممكن.

كما تشهد آليات العمل بحي الهرم تنسيقاً مكثفاً لإنهاء الإجراءات الإدارية في دقائق معدودة، تنفيذاً لرؤية المحافظة في تقديم الدعم اللوجستي والمادي الفوري للمواطنين.