محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة ورفع كفاءة مطلع كوبري أكتوبر بحي الدقي

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة علي تفقد سير العمل في أعمال صيانة ورفع كفاءة مطلع كوبري أكتوبر بنطاق حي الدقي وتحديدًا في الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز وصولًا إلى أعلى الكوبري.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تيسير حركة المركبات أعلى كوبري أكتوبر بنطاق حي الدقي في المنطقة محل الأعمال وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والتأهيل لهذا القطاع الحيوي بما يضمن سلامة المنشأ والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي له.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للأعمال الجارية والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المقررة وخروج الأعمال بالشكل الحضاري اللائق مع استكمال أعمال تنسيق المسطحات الخضراء بمحيط الكوبري وذلك ضمن المرحلة الثانية من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز الأعمال.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرشاد قائدي المركبات وتنظيم حركة السير ومنع حدوث أي كثافات أو اختناقات مرورية بالمنطقة أثناء تنفيذ الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان بالجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.