مدبولي يكلف بعرض الصورة النهائية لمبادرة تشجيع تركيب الواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مستجدات طرح مبادرة "تشجيع تركيب الواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في استكمال مختلف الإجراءات التنفيذية الخاصة بمبادرة "تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل"، بما يضمن سرعة إطلاقها وتحقيق مستهدفاتها في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المبادرة.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الصورة النهائية من المبادرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع وضع خطة متكاملة للترويج للحوافز والتيسيرات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإطار العام للمبادرة ومحدداتها الرئيسية، وكذا آليات التنفيذ المقترحة، والحوافز المستهدف تقديمها للمستفيدين، بما يدعم جهود الدولة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، وجود تنسيق كامل ومستمر بين وزارتي الصناعة والكهرباء بشأن مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية واللوجستية لهذه المبادرة المهمة، مستعرضًا عددًا من المحاور الجاري العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل واتحاد الصناعات المصرية وغيرها، بهدف توفير آليات تمويل وحوافز مناسبة تشجع المصانع على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وتستهدف المبادرة تحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المجمعات الصناعية أو المصانع الكبيرة، أو المنازل، وذلك بهدف تخفيض حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة، وكذا تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء.