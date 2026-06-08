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مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية

النائبة ولاء الصبان
النائبة ولاء الصبان
حسن رضوان

تقدمت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاستعانة بأفراد الحراسة الخاصة من قبل بعض الأفراد والمنشآت والشركات، في ظل غياب منظومة موحدة لتنظيم المهنة والتأكد من تأهيل العاملين بها ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.


وأشارت إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، بما قد يترتب عليه إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإخلال بالنظام العام وتعريض المواطنين لمخاطر مختلفة.

 إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالحراسة 


وتضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات التنظيمية، من أبرزها إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين بالحراسة الخاصة، وإصدار بطاقة مهنية مؤمنة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية للرقابة والمتابعة، إلى جانب إلزام شركات الأمن الخاصة بتوفير تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية للعاملين.


كما طالبت النائبة باشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة واختبارات دورية للتأهيل، ووضع ضوابط واضحة للأدوات المسموح باستخدامها أثناء العمل، ومنع ممارسة المهنة أو التعاقد مع أفراد غير مقيدين بالسجل المعتمد.


وشددت على أهمية وضع ضوابط للزي والمظهر المهني بما يمنع التشابه مع الجهات الأمنية الرسمية، فضلًا عن إلزام شركات الأمن الخاصة بإجراء كشف جنائي ونفسي دوري للعاملين لضمان عدم تسلل عناصر خطرة إلى هذا القطاع.


وأكدت النائبة ولاء الصبان أن المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتعزيز الأمن المجتمعي، وتنظيم أحد القطاعات المتنامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة مؤسسات الدولة، مطالبة بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

مكافحة انتحال الصفات الأمنية الحراسة النائبة ولاء الصبان مجلس الوزراء مجلس النواب

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