حافلة مدرسية.. وصول بعثة كوراساو إلى مقرها في كأس العالم

أثارت بعثة منتخب كوراساو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصولها إلى مقر إقامتها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، باستخدام حافلة مدرسية بسيطة خالية من النوافذ الجانبية، في مشهد غير معتاد على مستوى البطولات الكبرى.

وتداولت الجماهير صورًا ومقاطع فيديو للحافلة التي أقلت أفراد البعثة، حيث بدت بعيدة عن وسائل النقل الفاخرة التي اعتادت المنتخبات المشاركة في البطولات الدولية الكبرى استخدامها، ما أثار العديد من التساؤلات حول ترتيبات التنقل الخاصة بالمنتخب.

ورغم بساطة المشهد، تعامل لاعبو كوراساو وأفراد الجهازين الفني والإداري مع الموقف بروح إيجابية، وسط أجواء من التفاؤل والحماس قبل انطلاق منافسات البطولة.

ولفتت الواقعة انتباه وسائل الإعلام والجماهير، التي اعتبرت أن الصورة تعكس الفارق في الإمكانيات بين المنتخبات الكبرى والمنتخبات الصاعدة، دون أن تؤثر على طموحات الأخيرة في تحقيق نتائج إيجابية على الساحة العالمية.

ويأمل منتخب كوراساو في تقديم مشاركة مشرفة خلال البطولة، مستندًا إلى الروح القتالية للاعبيه ورغبتهم في ترك بصمة مميزة أمام المنتخبات المنافسة، بعيدًا عن أي تفاصيل خارج المستطيل الأخضر.