المدربون الأعلى أجرًا في كأس العالم 2026.. أنشيلوتي يتصدر القائمة

كشفت رواتب المديرين الفنيين للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 عن تفاوت كبير في حجم الإنفاق بين الاتحادات الوطنية، حيث فضلت بعض المنتخبات الاستثمار بقوة في الأجهزة الفنية من أجل المنافسة على اللقب العالمي، بينما اعتمدت منتخبات أخرى على خيارات أقل تكلفة.

ويتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة المدربين الأعلى أجرًا في البطولة، متفوقًا على عدد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، في حين تضم القائمة مدربين يقودون مشاريع طموحة مع منتخباتهم استعدادًا للمونديال.

كارلو أنشيلوتي في الصدارة

يتربع مدرب منتخب البرازيل على قمة القائمة براتب سنوي يبلغ 11.11 مليون دولار، في ظل المشروع الذي يقوده لإعادة "السيليساو" إلى منصة التتويج العالمية، والسعي لكتابة التاريخ كأول مدرب أجنبي يقود البرازيل للفوز بكأس العالم.

توماس توخيل ثانيًا

يأتي الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في المركز الثاني براتب يصل إلى 6.79 ملايين دولار، بعدما تولى قيادة "الأسود الثلاثة" ضمن خطة الاتحاد الإنجليزي للمنافسة بقوة على البطولات الكبرى.

بوتشيتينو يقود المشروع الأمريكي

احتل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، المركز الثالث براتب يبلغ 6.08 ملايين دولار، في إطار المشروع الذي تستعد به أمريكا لاستضافة كأس العالم على أرضها.

ناجلسمان يعيد بناء ألمانيا

وجاء الألماني يوليان ناجلسمان في المركز الرابع براتب 5.64 ملايين دولار، حيث يقود مشروعًا طويل الأمد لإعادة منتخب ألمانيا إلى مكانته بين كبار العالم من خلال الاعتماد على جيل جديد من اللاعبين.

كانافارو مفاجأة القائمة

وحل الإيطالي فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، خامسًا براتب 4.70 ملايين دولار، في خطوة تعكس طموحات المنتخب الأوزبكي بعد تأهله التاريخي إلى كأس العالم.

مارتينيز يقود طموحات البرتغال

ويتقاسم الإسباني روبرتو مارتينيز المركز ذاته براتب 4.70 ملايين دولار، بعدما نجح في قيادة البرتغال لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية، ويطمح لمواصلة النجاحات في المونديال.

ديشامب يواصل الرحلة مع فرنسا

ويحتل الفرنسي ديدييه ديشامب المركز السابع براتب 4.44 ملايين دولار، مستفيدًا من خبرته الكبيرة بعدما سبق له التتويج بكأس العالم لاعبًا ومدربًا.

سكالوني.. نجاح بأجر أقل

ورغم الإنجازات الكبيرة التي حققها مع منتخب الأرجنتين، يأتي ليونيل سكالوني في المركز الثامن براتب 3.50 ملايين دولار، ليظل من أقل المدربين أجرًا مقارنة بما حققه من نجاحات.

بيلسا وكومان ضمن العشرة الأوائل

ويكمل الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي، والهولندي رونالد كومان، مدرب هولندا، قائمة العشرة الأعلى أجرًا، حيث يحصل كل منهما على راتب سنوي يبلغ 3.50 ملايين دولار.

وتعكس هذه الأرقام حجم الرهانات التي تضعها الاتحادات الكروية على مدربيها قبل انطلاق كأس العالم 2026، في ظل الطموحات الكبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي والمنافسة على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.