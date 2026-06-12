الصين تحتجز مواطناً أمريكياً للاشتباه بقيامه بالتجسس

أفادت وكالة فرانس برس بأن السلطات الصينية أحتجزت مواطناً أمريكياً للاشتباه بقيامه بالتجسس.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران طالت 6 أفراد و4 كيانات، من بينها جهات يعتقد ارتباطها بالصين، في إطار تشديد الضغط على الشبكات الداعمة لطهران.



وحذر وزير الحرب الأمريكي بيث هيجيسيث إيران من مغبة المضي في أي خطوات تصعيدية جديدة ضد الولايات المتحدة أو قواتها المنتشرة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة وأنها مستعدة للرد على أي تهديد يستهدف مصالحها أو حلفاءها في المنطقة.

وقال هيجسيث، في تصريحات أدلى بها عقب تصاعد التوترات العسكرية الأخيرة بين البلدين، إن «من غير الحكمة أن تقدم إيران على تحدي الولايات المتحدة أو التصعيد مجدداً»، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تفضل المسار الدبلوماسي، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.