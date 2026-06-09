خبير صيني: ارتفاع الصادرات يعكس تعافي الاقتصاد واستعادة بكين زخم النمو

أكدت الكاتبة والباحثة الصينية ليو تشاو ، أن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الصينية بنسبة 19%، إلى جانب زيادة الواردات بنسبة 27% خلال شهر مايو، يمثل مؤشرًا واضحًا على تعافي الاقتصاد الصيني واستعادة زخم النمو خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه النتائج لا ترتبط بعوامل مؤقتة فقط، بل تعكس مجموعة من المحركات الداخلية والخارجية التي تدعم الأداء الاقتصادي للصين.

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الصين تبذل جهودًا مكثفة منذ سنوات لتطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، إلى جانب صناعات حديثة أصبحت تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

تحول في هيكل الصادرات الصينية

وأضافت ليو تشاو أن هيكل الصادرات الصينية شهد تحولًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم تعد السلع التقليدية مثل الملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية هي المكون الرئيسي للصادرات.

وأشارت إلى أن المنتجات التكنولوجية المتقدمة أصبحت في صدارة المشهد، وعلى رأسها السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، والتي تُعرف في الصين بـ"الصناعات الجديدة الثلاث"، مؤكدة أن هذا التحول يعكس تقدمًا كبيرًا في قدرات الابتكار والتكنولوجيا.

تعزيز القدرة التنافسية عالميًا

وأكدت أن هذا التطور أسهم في تعزيز قدرة الصين التنافسية في الأسواق العالمية، ورفع معدلات التصدير بشكل ملحوظ، إلى جانب دور السياسات الحكومية في دعم النمو من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول المختلفة.

وأشارت إلى أن بكين قدمت أيضًا تسهيلات تجارية وتخفيضات جمركية في عدد من الأسواق، خاصة في الدول النامية والدول الأفريقية، ما ساهم في تنشيط حركة التجارة الخارجية الصينية.

عوامل خارجية تدعم الطلب على المنتجات الصينية

ولفتت الباحثة الصينية إلى وجود عوامل خارجية إضافية ساهمت في تعزيز الطلب العالمي على المنتجات الصينية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة التقليدية عالميًا.

وأوضحت أن التوجه المتزايد نحو البدائل المستدامة ساهم في دعم الصادرات الصينية، لافتة إلى أن الصين تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية متقدمة تؤهلها للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.

اقتصاد قوي رغم التحديات الدولية

واختتمت ليو تشاو تصريحاتها بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس متانة الاقتصاد الصيني وقدرته على مواصلة النمو، رغم التحديات الاقتصادية والتجارية الدولية المتزايدة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التحسن في الأداء الاقتصادي إذا استمر هذا الزخم.