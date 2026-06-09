تكريم أبطال الووشو كونغ فو عقب الإنجاز التاريخي في بطولة العالم بالصين

أقام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، حفلا لتكريم أبطال مصر عقب الإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة العالم العاشرة للأساليب التقليدية، التي أُقيمت في الصين خلال أكتوبر 2025، حيث حصد المنتخب المصري 54 ميدالية متنوعة، بواقع 31 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية.

وشهد حفل التكريم حضور شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، نائبا عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

كما حضر الحفل العميد الدكتور سعيد صلاح رئيس قطاع البطولة الرياضية للقوات المسلحة، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، العميد أحمد رأفت، قائد المدرسة العسكرية بالهايكستب، اللواء بهاء حلمي، اللواء عصام سالم، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للووشو كونغ فو.

وخلال الحفل، جرى تسليم الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية شهادات التكريم والدروع التذكارية، إلى جانب المكافآت المالية المقررة من وزارة الشباب والرياضة وفقًا للائحة المعتمدة، تقديرًا لإنجازاتهم ودورهم في رفع اسم مصر عاليا على الساحة الدولية. كما تم تكريم اللاعبين الذين حققوا 54 ميدالية عالمية متنوعة، بالإضافة إلى الإنجاز الأبرز المتمثل في التتويج بالمركز الأول عالميا في منافسات العرض الجماعي مناصفةً مع منتخب تركيا.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بالنتائج المميزة التي حققها المنتخب المصري في بطولة العالم بالصين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضع مصر في صدارة الدول المتميزة عالميا في رياضة الووشو كونغ فو ويعكس ريادتها المتنامية في اللعبة.

وهنأ شريف مصطفى أعضاء البعثة المصرية على الإنجاز الذي تحقق في أرض الصين، معقل الكونغ فو في العالم، مشيرا إلى أن النجاح جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، فضلا عن الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كما وجه الشكر إلى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات لدورهم المهم في دعم الأبطال ومساندتهم.

من جانبه، نقل الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحيات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، قائلًا: «أنقل إليكم تحيات وزير الشباب والرياضة وتمنياته لكم بدوام التوفيق والنجاح. كما يسعدني أن تواصل مصر تحقيق الإنجازات على الساحة الدولية، وكان آخرها التتويج بالمركز الأول في بطولة العالم، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

وأضاف أن حضوره حفل تكريم أبطال مصر في رياضة الووشو كونغ فو يمثل مصدر فخر واعتزاز بما حققه اللاعبون من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن تلك النجاحات تعكس تطور الرياضة المصرية وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المحاسب شريف مصطفى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، متمنيًا استمرار مسيرة النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية».

وكانت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو التي شاركت في بطولة العالم العاشرة للأساليب التقليدية، التي أقيمت في أكتوبر 2025 ضمت 28 لاعبًا ولاعبة، برئاسة اللواء محيي أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أحمد البكاتوشي إداري البعثة، والكابتن عمرو محي مديرًا فنيًا، والكابتن نصر سالم مدربًا عامًا للمنتخب، والكابتن محمد البلشي مدربًا للمنتخب. كما رافق البعثة المهندس محمود خيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، دعما ومساندة لأبطال الكونغ فو.