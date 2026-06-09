قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: زيادة الحد الأقصى لرصيد مبادرة «افتح حسابك في مصر»
انفوجراف.. إشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر
سباق مع الزمن.. تعليم الإسكندرية يطبع امتحان هندسة جديدًا ويمنع تأجيل الاختبار
​بزيادة تصل 1700 جنيه.. جدول مرتبات الموظفين الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور
قبل انتهاء من الامتحان.. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية
قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
الحسين عموتة.. من هجوم الجماهير إلى لقب أخطر مدرب عربي
ضربة قوية.. الزراعة تضبط 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة في 3 محافظات
وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات تتر حد بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال يونيو 2026؟ تقرير يكشف الأسباب
عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم
تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكريم أبطال الووشو كونغ فو عقب الإنجاز التاريخي في بطولة العالم بالصين

اتحاد الكونغ فو
اتحاد الكونغ فو
عبدالله هشام

أقام الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، حفلا لتكريم أبطال مصر عقب الإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة العالم العاشرة للأساليب التقليدية، التي أُقيمت في الصين خلال أكتوبر 2025، حيث حصد المنتخب المصري 54 ميدالية متنوعة، بواقع 31 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية.

وشهد حفل التكريم حضور شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، نائبا عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

كما حضر الحفل العميد الدكتور سعيد صلاح رئيس قطاع البطولة الرياضية للقوات المسلحة، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، العميد أحمد رأفت، قائد المدرسة العسكرية بالهايكستب، اللواء بهاء حلمي، اللواء عصام سالم، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للووشو كونغ فو.

وخلال الحفل، جرى تسليم الأبطال والأجهزة الفنية والإدارية شهادات التكريم والدروع التذكارية، إلى جانب المكافآت المالية المقررة من وزارة الشباب والرياضة وفقًا للائحة المعتمدة، تقديرًا لإنجازاتهم ودورهم في رفع اسم مصر عاليا على الساحة الدولية. كما تم تكريم اللاعبين الذين حققوا 54 ميدالية عالمية متنوعة، بالإضافة إلى الإنجاز الأبرز المتمثل في التتويج بالمركز الأول عالميا في منافسات العرض الجماعي مناصفةً مع منتخب تركيا.

وأشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بالنتائج المميزة التي حققها المنتخب المصري في بطولة العالم بالصين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضع مصر في صدارة الدول المتميزة عالميا في رياضة الووشو كونغ فو ويعكس ريادتها المتنامية في اللعبة.

وهنأ شريف مصطفى أعضاء البعثة المصرية على الإنجاز الذي تحقق في أرض الصين، معقل الكونغ فو في العالم، مشيرا إلى أن النجاح جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، فضلا عن الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كما وجه الشكر إلى أولياء أمور اللاعبين واللاعبات لدورهم المهم في دعم الأبطال ومساندتهم.

من جانبه، نقل الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحيات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، قائلًا: «أنقل إليكم تحيات وزير الشباب والرياضة وتمنياته لكم بدوام التوفيق والنجاح. كما يسعدني أن تواصل مصر تحقيق الإنجازات على الساحة الدولية، وكان آخرها التتويج بالمركز الأول في بطولة العالم، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

وأضاف أن حضوره حفل تكريم أبطال مصر في رياضة الووشو كونغ فو يمثل مصدر فخر واعتزاز بما حققه اللاعبون من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن تلك النجاحات تعكس تطور الرياضة المصرية وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المحاسب شريف مصطفى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، متمنيًا استمرار مسيرة النجاح ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية».

وكانت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو التي شاركت في بطولة العالم العاشرة للأساليب التقليدية، التي أقيمت في أكتوبر 2025 ضمت 28 لاعبًا ولاعبة، برئاسة اللواء محيي أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور أحمد البكاتوشي إداري البعثة، والكابتن عمرو محي مديرًا فنيًا، والكابتن نصر سالم مدربًا عامًا للمنتخب، والكابتن محمد البلشي مدربًا للمنتخب. كما رافق البعثة المهندس محمود خيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، دعما ومساندة لأبطال الكونغ فو.

الاتحاد المصري للووشو كونغ فو ووشو كونغ فو كونغ فو اتحاد الكونغ فو الكونغ فو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الجمع بين صلاتين لعذر طارئ.. هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر السيئة؟.. حكم نحر الحاج للفدية في بلده بعد العودة؟

وزارة الأوقاف

تكليف الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف مديرًا عامًّا للدعوة والبر بأوقاف القاهرة

الثانوية الأزهرية - أرشيفية

طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو اليوم

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندي

بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد