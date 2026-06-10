نمو إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بالصين

أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، اليوم / الأربعاء /، أن إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين سجلا نموا مزدوج الرقم على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ارتفع بنسبة 22.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.554 مليون وحدة، في حين زادت المبيعات بنسبة 14.4% لتصل إلى 1.496 مليون وحدة.

وشكلت مركبات الطاقة الجديدة 56.9% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في مايو، مواصلة صعودها مقارنة بشهر أبريل.

وبشكل عام، بلغ إنتاج السيارات في مايو 2.616 مليون وحدة، والمبيعات 2.629 مليون وحدة، مسجلين نموا على أساس شهري، رغم انخفاضهما الطفيف على أساس سنوي.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إنتاج السيارات في البلاد 12.235 مليون وحدة والمبيعات 12.207 مليون وحدة، حيث وصل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة إلى 5.841 مليون وحدة والمبيعات 5.802 مليون وحدة على التوالي، في زيادة بنسبة 2.5% و3.5% على أساس سنوي.