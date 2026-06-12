وكالة مهر : المفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية دون البرنامج الصاروخي

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزامها برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار.



وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج إيران الصاروخي.



وبيّنت أن مذكرة التفاهم تشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وتنص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يتوقع أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القادمة، على الفتح الفوري لمضيق هرمز دون فرض رسوم عبور، وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بما يتناسب مع التزامها بتعهداتها، وذلك وفقًا لدبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي رفيع المستوى.

نص مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران

تمدد مذكرة التفاهم وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وخلال هذه الفترة، ستُجرى مفاوضات بشأن الملف النووي.

يتضمن نص الاتفاق خطة للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلا أن أي خطوات عملية تتعلق ببرنامجها النووي ستعتمد على التوصل إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا بين الطرفين