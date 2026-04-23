محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء دار المناسبات بحي شرق وشركة صيانة الآليات

استكمل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، المهندس إبراهيم مرعي رئيس شركة المنوفية لصيانة الآليات ، رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وهيثم عازق رئيس حي شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروع دار المناسبات الجديد المقام على مساحة إجمالية تقارب 2000م2 بنطاق حي شرق شبين الكوم ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، ووجه المحافظ بمضاعفة الجهود لتسريع معدلات الأداء ونهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

كما تفقد المحافظ شركة المنوفية لصيانة الآليات بميت خلف للوقوف على انتظام منظومة العمل ، حيث تفقد عدد من الأقسام منها ورش تشغيل المعادن والحدادة والكهرباء وإدارة المخازن وإطمئن علي مدي توافر كافة الإمكانيات اللازمة لأعمال صيانة المعدات واستمع لشرح مفصل من مدير الشركة عن آلية العمل بمختلف الأقسام والمهام التي يتم تأديتها ، وخلال تفقده أشار المحافظ أن شركة صيانة الاليات تعد احدي الركائز الاساسية في نجاح منظومة العمل الخدمي والتي تستهدف تعظيم الموارد الذاتية ، مؤكدا علي دعمه الكامل لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء .

فيما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للحملة الميكانيكية بمركز ومدينة قويسنا ، المقامة علي مساحة 2900 م2 بإستثمارات تجاوزت 14 مليون جنيه ، حيث يضم المشروع ( مبني إداري ، ومحلات تجارية ، ومظلات ، منظومة متكاملة من أعمال إنذار الحريق والإنارة وكاميرات المراقبة ) بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان داخل الحملة والمساهمة في توفير بنية خدمات متكاملة تدعم أعمال الصيانة والتشغيل للمعدات .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية التشطيبات النهائية لموقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان بطاقة 120 باكية وبسعة 500 سيارة ، واستمع الي شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لحجم الأعمال الجاري تنفيذها ، ووجه المحافظ بتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء ، وذلك في إطار رؤية المحافظة البناءة لإنشاء مواقف وأسواق حضارية متكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة .