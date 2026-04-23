محافظ المنوفية يحيل 6 من العاملين بمركز صحي شبين الكوم للتحقيق

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المركز الصحي بشبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي ، جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة .

حيث تفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الأسنان والمبادرات والمعمل الإكلينيكي والسمعيات والمبادرة الرئاسية " الألف يوم ذهبية " والطفولة المبكرة وتنظيم الأسرة ومكاتب الصحة والتطعيم الدولي الخاص بإستخراج شهادة المسافرين بالخارج ومخزن الطعوم ، وقرر إحالة 6 من العاملين بالمركز للتحقيق لتغيبهم بدون أذن رسمي .

وخلال تفقده للمركز إستمع المحافظ لشرح مفصل عن آلية العمل والخدمات المقدمة بمختلف الأقسام وحجم المترددين ، وتابع بنفسه التسجيل علي الأنظمة ، موجهاً وكيل وزارة الصحة ومديرة المركز الصحي بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات المركز بهدف العمل علي توفيرها والمساهمة في تحسين مستوي الخدمات .

أكد محافظ المنوفية علي استمرار الجولات المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية لضمان تحسين مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين ، لافتاً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .