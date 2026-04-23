محافظ المنوفية يلتقي رئيس جهاز مياه الشرب الجديد ويشدد على المتابعة الميدانية للمشروعات

التقى اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندس علاء رشاد ناجي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد ، وذلك عقب توليه مهام منصبه خلفا للمهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي السابق ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المهندس محمد يسري مدير عام تنفيذ المشروعات بالجهاز .

وخلال اللقاء، هنأ محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بتوليه المنصب الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكدًا على أهمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي كأحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة دفع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشروعات الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

فيما قدم رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ، مشيدًا بدعمه الدائم وحرصه على متابعة المشروعات التنموية أولًا بأول ، مؤكدًا عزمه على مواصلة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز التنفيذي لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة .