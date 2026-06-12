جيش الاحتلال يفعّل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل تحسباً لتسلل مسيرات

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق شمالي إسرائيل، وذلك عقب رصد ما وصفه بـ"احتمال تسلل طائرات مسيّرة معادية" إلى المجال الجوي للبلاد، في تطور أمني جديد يعكس استمرار حالة التوتر على الجبهة الشمالية وفي محيط الحدود الإقليمية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن أنظمة الإنذار المبكر جرى تشغيلها في عدة بلدات ومناطق شمالية وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة عند الاشتباه بوجود تهديدات جوية محتملة. وأضاف أن القوات المختصة ووحدات الدفاع الجوي باشرت عمليات التحقق والرصد للتعامل مع أي أهداف قد تشكل خطراً على السكان أو المنشآت الحيوية.

ولم يقدم البيان الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن مصدر الطائرات المسيّرة المشتبه بها أو عددها أو طبيعة المهمة التي قد تكون بصدد تنفيذها. كما لم تصدر في الساعات الأولى من الحادثة معلومات رسمية تؤكد نجاح أي عملية اعتراض أو إسقاط لأهداف جوية مرتبطة بالإنذار.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني المتزايد نتيجة المواجهات المستمرة بين إسرائيل وعدد من الأطراف المسلحة في المنطقة. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت إسرائيل مراراً اعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقت من جبهات مختلفة، فيما عززت من جاهزية منظومات الدفاع الجوي في الشمال تحسباً لأي هجمات محتملة.