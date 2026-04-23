صغير وسريع الاختباء.. اختفاء نسناس المنوفية في ثاني أيام البحث عنه

قال الدكتور ابراهيم سلطان مدير الإدارة قال الدكتور ابراهيم سلطان مدير الإدارة البيطرية في مدينة السادات في محافظة المنوفية، إن فرق الترصد والمتابعة لم ترصد اليوم ظهور نسناس بمدينة السادات.

وأكد في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه تم رصد وجود نسناس صغير على أحد الأشجار في مدينة السادات وتم ملاحقته علي مدار ساعات ولكنه نظرا لطبيعة مدينة السادات الصحراوية تساعد النسناس على التخفي وسط المزارع والأشجار.

وتابع مدير الإدارة البيطرية، أن حجم النسناس صغير وسريع ولا يمثل خطورة علي المواطنين حيث أنه يتنقل بين الأشجار وأنه كائن اليف كان بصحبة أحد المواطنين اصطحبه للتنزه في الحدائق وفر هاربا منه.

ونفى مدير الإدارة البيطرية، هروب النسناس من حديقة خاصة ب السادات مؤكدا أنه لا يوجد بها قرود أو نسانيس.

وأوضح أنه في حالة ورود بلاغ من المواطنين سيتم التحرك فورا لرصد مكان هروب النسناس.

وتداول عدد من الأهالي مدينة السادات فيديو يوضح فيه تجول نسناس صغير علي أحد الأشجار بالمدينة.