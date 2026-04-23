استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية متمثلة في مستشفي الرمد بمدينة شبين الكوم في إجراء عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم رصاص داخل مدرسة في المنوفية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفي الرمد بشبين الكوم.

حيث سيتم إجراء عملية المياه البيضاء للطفل حيث تم تحديد موعد له الأسبوع المقبل لإجراء الفحوصات تمهيدا لإجراء العملية.

ويحتوي مستشفي الرمد بمدينة شبين الكوم علي العديد من الأجهزة الطبية الحديثة ويتردد عليها مئات المترددين يوميا من المنوفية والمحافظات المجاورة.

ونشر صدي البلد موضوعا بعنوان “ زميله ضربه بقلم رصاص في عينه .. استغاثة أب: ابني عينه بتروح مني ولازم يعمل عمليات”.

استغاث أب من قرية بهناي بمركز الباجور في محافظة المنوفية، لعلاج نجله الصغير، بعد قيام زملائه بالاعتداء عليه باستخدام سنّ قلم في عينه.

وقال الأب إن طفله الصغير محمد ذهب إلى المدرسة كعادته، وقام بعض زملائه بتكتيفه والاعتداء عليه باستخدام سنّ قلم رصاص في عينه.

وأضاف أن نجله أُصيب بانفجار في القرنية، وتم إجراء عملية جراحية له لاستخراج سن القلم، بعد أن تبين وجوده داخل العين.

وأوضح أنه بعد إجراء العملية، تم تحويله إلى مستشفى رمد شبين الكوم وعيادة أبو بكر ومستشفى مدينة نصر لاستكمال باقي التدخلات الجراحية، والتي تشمل المياه البيضاء وزراعة الشبكية والحقن، بالإضافة إلى إجراء أشعة ورسم على العصب والقرنية، ثم تم تحويله إلى معهد البحوث.

وأشار إلى أن معهد البحوث أفاد بضرورة الانتظار لمدة 3 أشهر لإجراء بعض الأشعة، إلا أنه أكد ضرورة إجراء عملية المياه البيضاء بشكل عاجل لتأثيرها على العين.

وأكد الأب أنه يعمل باليومية، وأنفق الكثير على علاج نجله، واضطر إلى الاستدانة لتوفير تكاليف العلاج، مناشدًا المسؤولين مساعدته لإنقاذ نظر نجله وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.