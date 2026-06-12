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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير العماري: نسعى لإسعاد جماهير العراق

أمير العماري
أمير العماري
عبدالحكيم أبو علم

تحدث أمير العماري، لاعب منتخب العراق لكرة القدم، عن عودة منتخب "أسود الرافدين" للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 40 عاما، وما يريد الفريق إظهاره للعالم من شجاعة وإصرار خلال النهائيات، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.


وعلى مدار أكثر من عامين و21 مباراة، تنقل العراق بين محطات مختلفة من الأمل والقلق، وواجه اختبارات متتالية قبل أن يحجز مقعده في كأس العالم خاض خلالها أطول مشوار تأهل من بين المنتخبات الـ48 المتنافسة في أمريكا الشمالية، وهي رحلة يرى أمير العماري أنها تعكس جانبًا من شخصية المنتخب نفسه: "دائما ما نجد طريقا للعودة."
ويستعد منتخب العراق لخوض منافسات المجموعة التاسعة، حيث يفتتح مشواره أمام النرويج في بوسطن يوم الثلاثاء القادم، قبل أن يواجه فرنسا، وصيفة النسخة السابقة، في فيلادلفيا يوم 22 يونيو الجاري، ثم يختتم مبارياته في الدور الأول أمام السنغال في تورنتو بعدها بأربعة أيام.
وقال العماري /28 عاما/ :"أعتقد أن المشاركة في كأس العالم يعني كل شيء بالنسبة لي. لقد عملت بجد كبير لسنوات طويلة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة وهدفنا اسعاد الجماهير العراقية".
وأضاف اللاعب العراقي "عندما تكون طفلا تجلس أمام شاشة التلفاز، تحلم دائما بالمشاركة في كأس العالم. واليوم أقف هنا وأنا أعلم أنني سأشارك في كأس العالم، وحتى الآن لا أستطيع تصديق الأمر. مشاعري متداخلة ومختلطة".
أوضح العماري "لقد بدأنا التصفيات عام 2023، وشهدنا خلالها الكثير من الصعود والهبوط. قدمنا أداء رائعا في الدورين الثاني والثالث دون أن نتعرض لأي خسارة، ثم بدأت الهزائم بالظهور، وخاصة الخسارة أمام فلسطين، راودنا شعور في مرحلة ما بأن الأمور لا تسير في صالحنا، وأن الطريق قد لا ينتهي بالطريقة التي نريدها".
وتابع "ما يميز العراقيين هو وقوفهم الدائم خلفنا، ودائمًا ما نجد طريقا للعودة. وهذا ما فعلناه هذه المرة أيضًا. وبالطبع، أعتقد أن كل مواجهة فاصلة خضناها في طريقنا إلى التأهل جعلتنا أقوى فأقوى.
وأوضح العماري "أشعر بأن المجموعة نمت وتطورت مع الجهاز الفني الجديد وكل من يحيط بالفريق. كنا نعلم أن الهدف واضح، وهو التأهل بأي طريقة ممكنة. لذلك أشعر بفخر كبير بما حققناه كفريق وكمجموعة، وكإخوة أيضًا. ويمكننا أن نشعر فعلًا بأننا عائلة واحدة".


وتطرق العماري للحديث عن شعوره بالمسؤولية والفخر بتمثيل العراق، حيث قال "تدخل كل مباراة وأنت تشعر بضغط كبير، لأنك تعلم أن هناك الكثير من الناس الذين يعولون عليك".

أمير العماري منتخب العراق أسود الرافدين المكسيك كندا

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أمير العماري: نسعى لإسعاد جماهير العراق

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