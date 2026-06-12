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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبر منصة "واعي.نت".. الاتصالات تطلق حملة رسائل توعوية لتعزيز الأمان الرقمي وحماية الأطفال على الإنترنت

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملة رسائل نصية توعوية لترسيخ مفاهيم الوعي الرقمي في المجتمع المصري والتعريف بمنصة "واعي.نت"  www.wa3i.net التي تهدف إلى  ترسيخ مبادئ الأمان والخصوصية عبر الفضاء الرقمي، وكذلك التعريف بأساليب الحماية المختلفة أثناء استخدام الإنترنت والتطبيقات الرقمية للأطفال.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للإنترنت.

وتنفذ هذه الحملة بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، وذلك من خلال توجيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) سلسلة من الرسائل النصية التوعوية للمواطنين تتناول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بسلامة أفراد الأسرة على الإنترنت.

وتغطي هذه الرسائل عدة موضوعات، تشمل الحوار حول التحديات الرقمية التي قد يواجهها الأبناء، وفهم طبيعة تفاعلهم مع العالم الرقمي، ووضع قواعد وإرشادات للاستخدام الآمن للإنترنت، وحماية البيانات والخصوصية على شبكة الانترنت، والتعامل الواعي مع المخاطر الرقمية مثل التنمر والابتزاز الإلكتروني، هذا إلى جانب تشجيع السلوكيات الرقمية الإيجابية. 

كما تدعو هذه الرسائل النصية الأسر إلى التوجه لمنصة "واعي.نت" www.wa3i.net للتعرف على محتوى توعوي وتفاعلي متنوع موجه خصيصاً للأطفال والمراهقين والشباب وأولياء الأمور والمعلمين، يستعرض مواد مبسطة ومصنفة وفقاً للفئات العمرية المختلفة، والمشاركة في المسابقات المعنية ببناء المعرفة تجاه تجربة أكثر أماناً في الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه الجهود في ظل الاستخدام المتنامي للإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وما يصاحب ذلك من تحديات ومخاطر رقمية تشمل التنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والتعرض للمحتوى غير الملائم، ومخاطر مشاركة البيانات الشخصية دون وعي كافٍ، الأمر الذي يجعل التوعية الرقمية ضرورة أساسية لحماية الأطفال والنشء وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا بصورة آمنة ومسئولة.

وجدير بالذكر أن منصة "واعي.نت" هي إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة "المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت"، والتي تستهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى المتخصص في مجالات الأمان الرقمي وحماية الأطفال والشباب على الإنترنت، حيث تسهم المنصة في استدامة أثر أنشطة المبادرة من خلال توفير مصدر رقمي موثوق يتيح مواد توعوية وتفاعلية متنوعة تعزز ثقافة المواطنة الرقمية في المجتمع.

وزير اتصال اتصالات

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