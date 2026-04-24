المنوفية : تحرير 251 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 3 أطنان دقيق وأعلاف

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية بالتعاون التام مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والجهات الأمنية من شن حملات تفتيشية مكثفة على مدار يومين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضبط منظومة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

أسفرت الحملة عن :

تحرير 251 محضر مخالفات ومخابز نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات وبيع بأزيد من السعر الرسمي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ضبط 29 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالباجورقبل بيعهم بالسوق السوداء بغرض التربح بدون وجه حق.

ضبط أكثر من طن ونصف أعلاف وصويا مخصص للعلف الحيواني بالشهداء بدون مستندات مجهولة المصدر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.