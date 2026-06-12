مياه القناة تنهي مشكلة مزمنة بعمارات أمانكو بالقنطرة غرب

تابع اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الاسماعيلية جهود شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالاسماعيلية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الجهود للتعامل مع المشكلات الفنية المتراكمة وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، حيث واصلت الشركة تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين بمختلف مناطق الخدمة.

وفي هذا الإطار، وجه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بسرعة دراسة وإنهاء إحدى المشكلات المزمنة بعمارات أمانكو بمدينة القنطرة غرب، والتي تمثلت في ظهور تجمعات للمياه بالمنطقة نتيجة تهالك الخطوط القديمة المغذية للعمارات.

وعقب المعاينات الفنية والدراسات الميدانية التي أجرتها فرق العمل المختصة، تم تنفيذ حل هندسي متكامل تضمن أعمال إحلال وتجديد شاملة للبنية التحتية، من خلال إنشاء خطوط مياه جديدة بالكامل وإلغاء الخطوط القديمة، بما يحقق استدامة الخدمة ويرفع كفاءة الشبكات ويضمن الحد من الفواقد والتسربات مستقبلاً.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن الشركة تتبنى منهجًا استباقيًا في التعامل مع المشكلات الفنية، يرتكز على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة بدلاً من المعالجات المؤقتة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن ما تحقق بعمارات أمانكو يمثل نموذجًا للتكامل بين التخطيط الفني والمتابعة الميدانية وسرعة التنفيذ، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء، مؤكدًا استمرار الشركة في رصد ودراسة مختلف التحديات التشغيلية والعمل على معالجتها وفق أولويات واضحة وخطط تنفيذية محددة.