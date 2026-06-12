تفتيش 23 منشأة لضبط سوق العمل بالوادي الجديد

شنت مديرية العمل بالوادي الجديد، حملات تفتيشية موسعة على 23 منشأة بمركزي الداخلة والفرافرة، لمتابعة تطبيق قانون العمل وضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور واشتراطات السلامة المهنية داخل المنشآت.

التفتيش على المنشآت بمراكز الوادي الجديد

وأكد أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملات التفتيشية جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة على سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وأوضح مدير مديرية العمل أن فرق التفتيش مرت على 11 منشأة بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة، وأسفرت الحملات تفتيشية عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات المرتبطة بالاشتراطات القانونية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقًا لأحكام القانون.

وأشار البيان إلى أن التفتيش شمل 3 منشآت بقرية القصر، وتبين خلوها من أي مخالفات، مع التزامها بالضوابط المنظمة للعمل، بما يعكس أهمية استمرار حملات تفتيشية دورية تضمن الانضباط داخل سوق العمل.

وفي مركز الفرافرة، نفذ مكتب العمل والسلامة المهنية حملة مشتركة استهدفت 9 منشآت، لمراجعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من عدم وجود عمالة أطفال، إلى جانب فحص اشتراطات السلامة المهنية داخل مواقع العمل.

وأكد مدير مديرية العمل أن متابعة الحد الأدنى للأجور والسلامة المهنية تمثل أولوية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الحملات تفتيشية ستستمر بجميع مراكز المحافظة، لتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، ودعم استقرار سوق العمل.