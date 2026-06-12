إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان بـ 300 غارة خلال أسبوع

قال مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب إن الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تجاوز عددها 300 غارة خلال الأسبوع الماضي لم تقتصر على الأهداف العسكرية المعلنة، بل أسهمت في توسيع حجم الدمار ورفع أعداد الضحايا في مناطق واسعة من جنوب لبنان.

وأوضح «سنجاب» أن العمليات الإسرائيلية امتدت إلى مناطق وبلدات جديدة في قضائي صيدا وجزين، في تطور لافت يعكس اتساع رقعة الاستهدافات، مشيرا إلى أن هذه المناطق تقع شمال نهري الليطاني والزهراني، ما يعكس انتقال العمليات إلى نطاق جغرافي أوسع مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن الغارات المتواصلة تسببت في زيادة أعداد الشهداء والجرحى، إلى جانب أضرار واسعة في البنية التحتية والممتلكات، مؤكداً أن المشاهد الميدانية من النبطية ومناطق أخرى في الجنوب توثق حجم الدمار الناتج عن القصف الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة.

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