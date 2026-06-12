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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وُلدت بـصاعق تفجير قد تستخدمه إسرائيل في أي لحظة

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

كشف الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشماعي، أن مذكرة التفاهم المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال في إطار أولي ولم ترتقِ بعد إلى مستوى الاتفاق النهائي، مشيراً إلى أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ليست طرفاً في التفاهم يعكس محاولة للإبقاء على حرية الحركة الإسرائيلية، خصوصاً على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأوضح الشماعي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بنود المذكرة تتضمن إشارات تتعلق بالجبهة بين إسرائيل ولبنان، ما يجعل موقف نتنياهو بمثابة «صاعق» يمكن استخدامه في أي وقت لتعطيل أو تفجير فرص التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن أي تفاهم أمريكي إيراني لا يصب تلقائياً في مصلحة إسرائيل، ما لم يتضمن جميع الشروط التي تسعى واشنطن إلى فرضها على طهران، وهي أمور لا تزال غير محسومة حتى الآن.

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جاهزية وثائق الاتفاق للتوقيع، رأى «الشماعي» أن ترامب يتعمد إبقاء المشهد الدبلوماسي ضبابياً، مؤكداً أنه لا يقدم مواقف حاسمة أو إجابات واضحة بشأن مسار المفاوضات، مضيفا أن الرئيس الأمريكي يعتمد أسلوب المناورة السياسية والدبلوماسية في تعامله مع الجانب الإيراني، بما يتيح له الحفاظ على هامش واسع من الضغط والتفاوض.

https://www.youtube.com/shorts/nRecai1av3k 

إسرائيل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لبنان القاهرة الإخبارية إسرائيل ولبنان

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