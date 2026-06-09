القناة 13 الإسرائيلية: تقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بحدوث تقدم خلال الفترة الأخيرة في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة عدد من الملفات العالقة بين الجانبين وخفض مستوى التوتر على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وبحسب التقرير الذي بثته القناة، فإن الاتصالات التي تُجرى بوساطة دولية، وبمشاركة الولايات المتحدة وجهات دبلوماسية أخرى، شهدت تطورات وصفت بالإيجابية مقارنة بالفترات السابقة.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات تناولت قضايا أمنية وحدودية، إضافة إلى آليات تعزيز الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.

وتأتي هذه الأنباء في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتقليل احتمالات اندلاع مواجهة واسعة بين إسرائيل ولبنان بعد أشهر من التوترات العسكرية المتبادلة.

وتلعب الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في الوساطة بين الطرفين، إلى جانب مشاركة الأمم المتحدة من خلال قواتها العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المباحثات تركز على عدد من الملفات، من بينها ترسيم النقاط الحدودية المتنازع عليها، وترتيبات أمنية تتعلق بالمناطق القريبة من الخط الأزرق، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وعودة السكان إلى المناطق التي تأثرت بالتصعيد العسكري السابق.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات اللبنانية بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي ما أوردته القناة 13 بشأن إحراز تقدم ملموس في المحادثات، إلا أن مسؤولين لبنانيين أكدوا في مناسبات سابقة التزام بيروت بالحلول الدبلوماسية واحترام القرارات الدولية ذات الصلة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية ومعالجة القضايا الحدودية وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

ويرى مراقبون أن أي تقدم في هذه المحادثات قد يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

كما أن نجاح الوساطات الحالية قد يفتح الباب أمام معالجة ملفات أخرى عالقة بين الجانبين، على غرار ما حدث في اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه عام 2022 بوساطة أمريكية.

ويؤكد خبراء في الشؤون الإقليمية أن فرص تحقيق تقدم إضافي ستظل مرتبطة بمدى التزام الأطراف المعنية بخفض التصعيد وتوفير بيئة سياسية وأمنية تسمح باستمرار الحوار.

كما أن الدعم الدولي، ولا سيما الأمريكي، سيبقى عنصرًا أساسيًا في دفع هذه الجهود إلى الأمام.