تحرير 54 محضر إشغال وإزالة فورية خلال حملات مكبرة في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمواصلة شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الصالح العام.

شنت الوحدة المحلية لمركو ومدينة الشهداء حملة إشغالات مكثفة أستهدفت شوارع بور سعيد وكمال النجار وطلعت حرب ، أسفرت عن تحرير ٢٨ محضر وإزالة ١٨ إشغال ثابت ومتحرك وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة أستهدفت الشارع العام بالمدينة أسفرت عن تحرير 8 محاضر اشغال واتخاذ الاجراءات المنظمة ، وفي حي شرق شبين الكوم تم شن حملة صباحية بكوبري مبارك وشوارع اسامه علام وطلعت حرب وسعد زغلول للتعامل الفوري مع كافة أشكال التعديات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد بضرورة الالتزام بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين.