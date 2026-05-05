موازنة المجلس القومي للسكان على طاولة النواب اليوم

تستعد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027.



يأتي ذلك في إطار متابعة البرامج والاعتمادات المالية المخصصة للجهات المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتناول اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء 5 مايو مناقشة موازنة المجلس القومي للسكان.



كما تبحث اللجنة يوم الأربعاء 6 مايو موازنة كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار متابعة البرامج والاعتمادات المالية الموجهة للجهات المعنية بقضايا الأسرة والتنمية المجتمعية.