وزارتا التضامن والاتصالات ترعيان مشاركة 750 طالبًا في مسابقة للإدارة الذكية للمياه

تشهد الساحة التعليمية ختام فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة علمية متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بمشاركة 750 طالبًا وطالبة من 18 محافظة، تحت شعار الإدارة الذكية للمياه، وبرعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات.

تنطلق المسابقة في إطار دعم تنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي، من خلال بيئة تنافسية تجمع بين التدريب العملي والتوجيه المتخصص، بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل. وقد بدأت فعاليات النسخة الحالية في سبتمبر 2025، وتواصل تنفيذ برنامج تدريبي مكثف حتى أبريل 2026 بإجمالي 1500 ساعة تدريبية.

تسجل المشاركة حضور 50 مدرسة متنوعة، فيما تنافس 80 فريقًا ضمن ثلاثة مسارات تقنية شملت تطوير المواقع الإلكترونية، وتطوير التطبيقات، والروبوتات. ويركز موضوع الدورة على ابتكار حلول عملية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وتقليل الفاقد، عبر توظيف التقنيات الحديثة في دعم خطط التنمية المستدامة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية لتعزيز قدرات الشباب في المجالات التكنولوجية، بدعم من وزارتى الاتصالات والتضامن بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية ، دعمًا لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية.