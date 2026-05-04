رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث مع نقيب الأطباء ومساعد وزير الصحة لائحة الظهور الإعلامي للأطباء

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في اجتماع مهم لمناقشة لائحة الظهور الإعلامي للأطباء على مختلف الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

حضر الاجتماع الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومن جانب نقابة الأطباء الدكتور أحمد زهران والدكتور أحمد مبروك الشيخ، عضوا مجلس النقابة، والدكتورة عبير عبده، مدرس القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وتناول الاجتماع بحث آليات تنظيم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام، بما يتماشى مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالمعايير المهنية، خاصة في القضايا المرتبطة بالصحة العامة والممارسة الطبية

ضوابط إعلامية تنظم ظهور الأطباء في البرامج

كما شدد المشاركون على ضرورة تفعيل الإطار القانوني ووضع ضوابط إعلامية تنظم ظهور الأطباء في البرامج المختلفة، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة للجمهور، ويحمي حقوق المرضى، ويصون الممارسات الطبية، وفقًا للتشريعات المنظمة لهذا القطاع.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أهمية تعزيز التعاون بين المجلس ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتنظيم هذا الملف الحيوي، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق، ويدعم نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء

وأشار نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إلى ضرورة وضع قواعد واضحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء، بما يضمن تقديم معلومات طبية صحيحة ومعتمدة وموثقة للجمهور، موضحًا أن الطبيب، عند مخاطبة الجمهور، يجب أن يلتزم بشرح ما هو متفق عليه علميا في الطب بأسلوب مبسط، مع تجنب طرح القضايا التي لا تزال محل بحث أو خلاف علمي خارج الأوساط الأكاديمية والمتخصصة، وأكد ضرورة أن يلتزم الطبيب أثناء حديثه للجمهور في نطاق تخصصه، مع توضيح تخصصه وشهاداته بشكل دقيق، ودون استغلال الظهور الإعلامي لتحقيق أي مصالح شخصية أو دعائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن تنظيم الظهور الإعلامي للأطباء يُعد خطوة ضرورية لضمان تقديم رسائل صحية دقيقة وموثوقة للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على وسائل الإعلام كمصدر أساسي للمعلومات الطبية، موضحًا أن وزارة الصحة تدعم وضع إطار واضح يُلزم بالمعايير المهنية والعلمية في تناول الموضوعات الصحية، بما يحد من انتشار المعلومات المغلوطة، ويعزز من دور الإعلام في التوعية الصحية.