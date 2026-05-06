أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، إعفاء السيدات من مصاريف الولادة الطبيعية لأول مرة بمستشفيات الطب العلاجي ، في إطار جهود الدولة لتشجيع الولادة الطبيعية لما لها من آثار إيجابية علي الأم والجنين .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل القرار موضحا أن «ولادة آمنة بلا أعباء»لیست مجرد مبادرة، بل رسالة واضحة بأن صحة الأم والطفل أولوية قصوى للدولة.





وأضاف أن هذا القرار يأتي لدعم الأسر المصرية، وتقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمرأة، خاصة أن الولادة الطبيعية تظل الخيار الطبي الأفضل للحالات غير المعقدة، لما لها من فوائد صحية مهمة للأم والمولود، فضلا عن تقليل المضاعفات المرتبطة بالعمليات القيصرية غير المبررة.

ودعا متحدث الصحة ، كل حامل للاستفادة من هذه الخدمة، فصحة الأم هي البداية الحقيقية لمجتمع صحي وآمن.

وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي، مجهزة تماما لاستقبال هذه الحالات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر الفرق الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن، مشيرة إلى أن القرار يشمل جميع المحافظات دون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية.

يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المستمر بدعم المنظومة الصحية وتطوير خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، خاصة ما يتعلق بصحة المرأة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.